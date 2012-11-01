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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 14:53 BJT

〔日本个股〕索尼料中国反日活动和经济走弱将令营收减少3.753亿美元

路透东京11月1日电---日本索尼(6758.T)周四称,预计中国反日活动和经济走弱将导致公司2012/13财年营收减少300亿日圆(3.753亿美元).索尼当前财年于明年3月31日结束.

公司周四将全年整体营收预估下调2,000亿日圆.(完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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