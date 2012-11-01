〔中国股市〕沪综指收扬1.7%创逾三周最大单日涨幅,受制造业PMI续升提振

路透北京11月1日电---中国股市沪综指周四收扬1.7%,并创逾三周最大单日涨幅.10月中国官方和汇丰制造业PMI双升印证中国经济筑底企稳,提振大盘大幅反弹,金融和地产股领涨.分析人士认为,虽然十八大前股指或仍有上行空间,但马上将面临中旬的个股解禁压力等.

沪综指.SSEC收报2,104.428点,涨35.548点,或1.72%,此前最大单日涨幅为10月9日的1.97%;上海A股今日成交624亿元人民币,上日为431亿元.

东北证券分析师沈正阳称,在十八大前的维稳氛围下,今日PMI数据亦造好,令大盘有所反弹,预计会前还可能有往上走的空间.不过11月中旬后,随着获利盘、年末资金面及个股解禁压力接踵而至,市场仍将面临调整.

今日金融地产股涨幅居前,沪市地产类指数.SSEP大涨3.37%;其中格力地产(600185.SS)涨停,报5.78元.沈正阳认为,地产股走强主要是由于业绩较好,且在近期楼市价量齐升的情况下,政策未见有新的调控.

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上.[ID:nSB2078837]另一数据---汇丰10月中国制造业PMI终值亦反弹,并创下八个月来高位,进一步巩固中国经济筑底回升的观点.[ID:nSB2076769]

沪深300指数.CSI300收高1.91%,报2,297.884点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,304.0点,涨2.19%,成交量为573,847手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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