〔中国股市〕沪综指收扬1.7%创逾三周最大单日涨幅,受制造业PMI续升提振

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透北京11月1日电---中国股市沪综指周四收扬1.7%,并创逾三周最大单日涨幅.10月中国官方和汇丰制造业PMI双升印证中国经济筑底企稳,提振大盘大幅反弹,金融和地产股领涨.分析人士认为,虽然十八大前股指或仍有上行空间,但马上将面临中旬的个股解禁压力等.
沪综指.SSEC收报2,104.428点,涨35.548点,或1.72%,此前最大单日涨幅为10月9日的1.97%;上海A股今日成交624亿元人民币,上日为431亿元.
东北证券分析师沈正阳称,在十八大前的维稳氛围下,今日PMI数据亦造好,令大盘有所反弹,预计会前还可能有往上走的空间.不过11月中旬后,随着获利盘、年末资金面及个股解禁压力接踵而至,市场仍将面临调整.
今日金融地产股涨幅居前,沪市地产类指数.SSEP大涨3.37%;其中格力地产(600185.SS)涨停,报5.78元.沈正阳认为,地产股走强主要是由于业绩较好,且在近期楼市价量齐升的情况下,政策未见有新的调控.
中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上.[ID:nSB2078837]另一数据---汇丰10月中国制造业PMI终值亦反弹,并创下八个月来高位,进一步巩固中国经济筑底回升的观点.[ID:nSB2076769]
沪深300指数.CSI300收高1.91%,报2,297.884点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,304.0点,涨2.19%,成交量为573,847手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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