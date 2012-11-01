〔东京汇市〕日圆/美元缓步跌向四个月低点,欧元持稳

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 日圆下跌,受日本进口商卖盘打压
* 尽管一开始令人失望,但日央行的宽松政策可能颇有成效--分析师
* 欧元走势蹒跚,受西班牙和希腊形势不确定性困扰
* 中国数据利多因素不明显,不足以提振澳元摆脱区间交投
* 美国就业数据和大选结果将是关注重点
路透东京11月1日电---日圆周四下跌,接近四个月低点,因受日本进口商卖盘打压,同时市场对日本央行的最新宽松举措看法变得更为正面.
其他主要货币大多持稳.投资人观望未来数日美国方面的重要事件,包括周五的非农就业报告和下周二的总统大选.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。