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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 14:46 BJT

〔东京汇市〕日圆/美元缓步跌向四个月低点,欧元持稳

* 日圆下跌,受日本进口商卖盘打压

* 尽管一开始令人失望,但日央行的宽松政策可能颇有成效--分析师

* 欧元走势蹒跚,受西班牙和希腊形势不确定性困扰

* 中国数据利多因素不明显,不足以提振澳元摆脱区间交投

* 美国就业数据和大选结果将是关注重点

路透东京11月1日电---日圆周四下跌,接近四个月低点,因受日本进口商卖盘打压,同时市场对日本央行的最新宽松举措看法变得更为正面.

其他主要货币大多持稳.投资人观望未来数日美国方面的重要事件,包括周五的非农就业报告和下周二的总统大选.

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