〔背景资料〕中国人民银行四季度公开市场操作一览表

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
1.以下为央行2012年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 11/1 1,150 -- 3.45 -- 11/1 580 3.35 -- -- 10/30 1,050 -- -- 3.60 10/30 2,900 3.35 -- -- 10/25 850 -- 3.45 -- 10/25 1,400 3.35 -- -- 10/23 420 -- -- 3.60 10/23 490 3.35 -- -- 10/18 100 -- 3.45 -- 10/18 200 3.35 -- -- 10/16 580 -- -- 3.60 10/16 180 3.35 -- -- 10/11 470 -- 3.45 -- 10/11 120 3.35 -- -- 10/9 1,000 -- -- 3.60 10/9 1,650 3.35 -- -- 注: 浏览央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1800442] 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766] 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612](完) --整理 刘昕; 审校 边竞
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。