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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 14:53 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--11月1日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额: 0

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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暂无
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额: 8,530亿元

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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2012/11/6       28          3.60        1,000
     11/6        7          3.35        2,900
     11/8       14          3.45          850
     11/8        7          3.35          580
     11/13      28          3.60          580
     11/15      14          3.45        1,150
     11/20      28          3.60          420
     11/27      28          3.60        1,050

               当月累计: 8,530
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  注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供
       了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.
     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 刘昕; 审校 李宏薇

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