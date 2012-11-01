〔西班牙经济〕坏帐银行有大量资产待售,将难以吸引到地产投资者

路透伦敦11月1日电---西班牙的"坏帐银行"将难以找到买家消化大量空置土地、未完工房屋项目、以及楼市崩盘后留下的问题贷款,这将影响西班牙克服当前经济危机的努力.

房地产顾问公司预测,西班牙政府新成立的坏帐银行将接管的商业银行资产中,有近三分之二将难以吸引到投资者,至少短期内如此,甚至长期内也有可能这样.

根据清除银行体系中有毒房地产资产的计划,西班牙成立坏帐银行,西语缩写为"SAREB".SAREB最终目标是按大幅折价最多买入900亿欧元(1,170亿美元)资产,并在未来15年内将之售与投资者.

买家有可能买入优质度假房屋和已出租的商业和住宅现房.那使得绝大部分资产的转售将难上加难.

据仲量联行(JLL.N)和CBRE(CBG.N)为路透整理的预测显示,那些坏帐银行将剥离的止赎地产和不良贷款中,有60-65%与未开发土地和在建项目有关.

与爱尔兰一样,西班牙遭遇欧洲最大的楼市崩盘,其国内银行出现1,840亿欧元不良房地产贷款,全国各地都有搁浅的开发项目.

这使得西班牙大部分房地产市场陷于停滞.

"过去五年以来,土地几乎没有价值可言,"战略咨询机构JLL的主管Rafael Powley称."没有买家买入,如果你现在想卖地产,连价格都报不出."

CBRE和JLL是全球最大的地产业顾问公司,他们今年协助顾问机构Oliver Wyman完成一份对地产泡沫破裂后不良地产贷款对西班牙银行业者的影响的评估报告.(完)