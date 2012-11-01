更正:〔欧元债市〕德债期货持稳,市场焦点转向美国重大事件

(更正:英文原文有误,第二段应为希腊要为"本月稍晚"获得…,非"下个月")

路透伦敦11月1日电---德国公债期货周四持稳,在美国未来几日的重大事件之前,市场表现淡静.

目前欧元区债务危机悬而未决,希腊要为本月稍晚获得更多纾困基金避免破产达成协议,现在仍无迹象显示西班牙将申请救助,债市可能受到美国重大事件的影响.

周五美国将公布备受关注的非农就业数据,下周二将进行总统选举.

12月德债期货FGBLc1上涨7个跳动点,报141.75.守在6月以来交易区间的中段附近.

"德债期货在141.85-142.00区域不断遭遇技术阻力,"德国商业银行研究报告称.

"这显示近期有可能回跌至140.88/66区域."报告称.那些水平约相当于55日移动均线切入位以及最近一次涨势的50%回档位.

虽然大多数欧洲主要市场没有休市,但成交料将淡静.因为法国、意大利、西班牙及德国部分地区均是公共假期.(完)

--编译 李春喜/李婷仪;审校 孙茉莉/隋芬

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