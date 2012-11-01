〔全球金市〕金价持稳,投资者静候美国就业数据及大选

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透新加坡11月1日电---金价周四持平,无视数据显示中国经济正在重振旗鼓,因投资者转而关注周五将公布的美国就业数据来寻找全球经济体质的更确切信号.
在包括美联储和欧洲央行公布一系列大规模刺激举措后,现货金在10月初曾攀升至近每盎司1,800美元.
但这一势头随之消散,近日现货金陷入窄幅波动,因投资者在美国周五非农就业数据及下周大选之前没有动作.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。