〔全球金市〕金价持稳,投资者静候美国就业数据及大选

路透新加坡11月1日电---金价周四持平,无视数据显示中国经济正在重振旗鼓,因投资者转而关注周五将公布的美国就业数据来寻找全球经济体质的更确切信号.

在包括美联储和欧洲央行公布一系列大规模刺激举措后,现货金在10月初曾攀升至近每盎司1,800美元.