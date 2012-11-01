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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 15:33 BJT

〔全球金市〕金价持稳,投资者静候美国就业数据及大选

路透新加坡11月1日电---金价周四持平,无视数据显示中国经济正在重振旗鼓,因投资者转而关注周五将公布的美国就业数据来寻找全球经济体质的更确切信号.

在包括美联储和欧洲央行公布一系列大规模刺激举措后,现货金在10月初曾攀升至近每盎司1,800美元.

但这一势头随之消散,近日现货金陷入窄幅波动,因投资者在美国周五非农就业数据及下周大选之前没有动作.

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