〔表格〕外资在韩国股市买超1,830亿韩元

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透首尔11月1日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,830亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 1日 183.0 -355.6 162.0
10月31日 -40.3 214.5 -165.7
10月30日 103.2 27.7 -134.3
10月29日 -131.4 240.8 -121.5
10月26日 -165.9 9.4 160.6
10月25日 -3.1 -74.1 67.5
10月24日 -319.2 175.9 114.2
10月23日 -54.7 -148.5 206.5
10月22日 -71.1 -66.0 132.2
10月19日 -220.0 211.5 14.0
10月18日 53.5 215.5 -249.6
10月17日 24.8 127.2 -152.1
10月16日 -34.4 8.8 30.3
10月15日 -171.1 139.1 43.6
10月12日 -288.0 114.7 182.4
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本月以来 183.0 -355.6 162.0
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今年以来 14,587.5 1,671.6 -10.915.2
------------------------------------------------- (完)
--编译 许娜;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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