〔路透调查〕金融机构固定收益部门对中国货币政策放松预期偃旗息鼓

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路透北京11月1日电---第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行11月降息和下调准备金率的预期均大幅降低.但随着资金面有望渐趋好转,新债供给冲击相对弱化,对债市可能形成一定支撑.但中国经济趋稳效应的发酵,亦为债市增添谨慎氛围.
逾九成半受访金融机构固定收益部门认为,中国央行11月将维持一年期存款基准利率3%不变,这较上期展望时进一步提高.其中,所有券商都一致认为央行11月不降息.
不仅如此,认为大型存款类机构法定存款准备金率11月调降的机构占比也降至仅逾两成,这较上期展望时的逾五成占比大幅下降.
中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.
但中国银行间市场流动性新增净需求将较10月大幅下降,资金面有望趋于好转,新债供给冲击也相对弱化,这可能对债市形成一定支撑.而最新数据显示出的中国经济趋稳效应还会发酵,央行操作也无改变流动性"紧平衡"格局的迹象,令机构对11月债市收益率走势偏谨慎.
调查显示,中国11月末10年期国债收益率估值料为3.55%,较10月末下跌2个基点(bp).
中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返扩张区间,为50.2;同期汇丰中国制造业PMI终值升至49.5,创八个月来高位.
第11期展望调查共有30家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,保险类参与机构有人寿资产等五家,基金类参与机构还是中银基金一家.
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)
--发稿 钟华; 审校 曾祥进
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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