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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 17:25 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)      年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币)   
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*山西汽车运输  5          7       周五簿记建档         AA-    11/5-11/7   中信建投
集团               (簿记建档利率区间为6.00%-7.00%;附第五年末投资者回售选择权;
                           山西能源交通投资公司提供担保)                 
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*成都工业投资  7          7       前五年6.90%          AA     11/1-11/5   平安证券
集团               (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
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国奥投资       4          6          6.89%             AA    10/29-11/2   中信建投
发展公司                      (第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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濮阳建投公司   5          7          6.98%             AA    10/29-11/2   中原证券
                              (第3-7年末每年偿还20%本金;
                               中国银行濮阳分行提供本息偿付流动性支持贷款)                                
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湖北省鄂西     8          7       前五年6.88%          AA    10/29-11/2   中航证券
生态文化旅游圈     (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
投资有限公司                           
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太原高速铁路  15          8          6.50%             AA+   10/30-11/2   中投证券
投资公司               (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金)                 
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绍兴袍江工业区10          7          6.90%             AA    10/31-11/2   中投证券
投资开发公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                
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盐城城南新区  15          7          6.93%             AA    10/26-11/5   南京证券
开发建投公司                                    
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太仓恒通投资  10          7          7.45%             AA-   10/30-11/5   东吴证券
集团                          (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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黔东南州凯宏   7          7          7.80%             AA-   10/30-11/5   长江证券
资产运营公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)              
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漯河城投      12          7          6.99%             AA    10/30-11/5   国开证券
                              (第3-7年末每年偿还20%本金)              
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吴江交通投资  12          8          6.80%             AA    10/31-11/6   德邦证券
集团                   (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金)             
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江苏锡山经济   7          7          6.99%             AA     11/1-11/7   华英证券
开发区总公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                
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苏州科技城     7          6          7.32%             AA     11/1-11/7   东吴证券
发展有限公司                    (第3-6年末每年偿还25%本金)
                                (苏州高新区经济发展集团提供担保) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩/刘昕

  
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