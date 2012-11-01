《中国企业债发行日程表》--11月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *山西汽车运输 5 7 周五簿记建档 AA- 11/5-11/7 中信建投 集团 (簿记建档利率区间为6.00%-7.00%;附第五年末投资者回售选择权; 山西能源交通投资公司提供担保) ==================================================================================== *成都工业投资 7 7 前五年6.90% AA 11/1-11/5 平安证券 集团 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 国奥投资 4 6 6.89% AA 10/29-11/2 中信建投 发展公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 濮阳建投公司 5 7 6.98% AA 10/29-11/2 中原证券 (第3-7年末每年偿还20%本金; 中国银行濮阳分行提供本息偿付流动性支持贷款) ==================================================================================== 湖北省鄂西 8 7 前五年6.88% AA 10/29-11/2 中航证券 生态文化旅游圈 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) 投资有限公司 ==================================================================================== 太原高速铁路 15 8 6.50% AA+ 10/30-11/2 中投证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金) ==================================================================================== 绍兴袍江工业区10 7 6.90% AA 10/31-11/2 中投证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 盐城城南新区 15 7 6.93% AA 10/26-11/5 南京证券 开发建投公司 ==================================================================================== 太仓恒通投资 10 7 7.45% AA- 10/30-11/5 东吴证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 黔东南州凯宏 7 7 7.80% AA- 10/30-11/5 长江证券 资产运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 漯河城投 12 7 6.99% AA 10/30-11/5 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 吴江交通投资 12 8 6.80% AA 10/31-11/6 德邦证券 集团 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金) ==================================================================================== 江苏锡山经济 7 7 6.99% AA 11/1-11/7 华英证券 开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 苏州科技城 7 6 7.32% AA 11/1-11/7 东吴证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) (苏州高新区经济发展集团提供担保) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩/刘昕 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》