利雅得爆炸造成至少10人死亡 50人受伤(更新版)

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得11月1日电---目击者和当地电视台周四报导称，在沙特首都利雅得，一辆燃料车撞上一座立交桥引发爆炸，造成至少10人死亡，一座工业大楼被毁。
阿拉伯卫星电视台(Al-Arabiya)和半岛电视台报导称，除死难者外，另有至少50人受伤。
目击者称，这座工业建筑在爆炸中基本被夷为平地，临近的几座建筑也受损，建筑附近的车辆则起火。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
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