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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 15:59 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受主权机构双向交易兴趣和期权相关卖单推动

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* 欧元/美元受主权机构的双向交易兴趣推动,在1.2930下方挂有买单

* 在1.2880下方有下跌停止单

* 在1.2980上方及更高水准挂有主权机构和期权相关的卖单

* 欧元/日圆在104.00前方受回购买兴和卖单夹击

* 在104.05上方有一些停止单,更多停止单在104.50和104.60上方.(完)

--编译 肖群英;审校 高琦

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