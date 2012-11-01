〔日本债市〕公债价格下跌但脱离日低,10年券标售顺利进行

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透东京11月1日电---日本公债价格周四大多下跌,但脱离盘中低位,此前的10年期公债标售顺利进行,一如多数市场人士预期. 公债价格限于近期区间波动,投资者静候美国债市提供线索,重点关注美国周五的就业数据和下周二的总统大选. 日本财务省标售2.3万亿日圆(290亿美元)10年期公债,此为续发第325期10年期公债,票息为0.8%,此次为该公债第三次发行.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。