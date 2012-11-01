〔日本债市〕公债价格下跌但脱离日低,10年券标售顺利进行

路透东京11月1日电---日本公债价格周四大多下跌,但脱离盘中低位,此前的10年期公债标售顺利进行,一如多数市场人士预期. 公债价格限于近期区间波动,投资者静候美国债市提供线索,重点关注美国周五的就业数据和下周二的总统大选. 日本财务省标售2.3万亿日圆(290亿美元)10年期公债,此为续发第325期10年期公债,票息为0.8%,此次为该公债第三次发行.