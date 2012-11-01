《汇市简讯》美元/日圆在79.70下方有大量日本买单支撑

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* 日本投资者对于美元/日圆的买单仍然集结在79.70附近,并一路向下.

* 79.50下方和79.25与79.00处都有美元/日圆的买单,停止单设在这些水准的更下方.

* 卖单挂在80.00左右,并一路向上都有布局.

* 停止单始自79.40上方,在79.50和79.60上方有更多. (完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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