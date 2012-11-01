〔日本股市〕日经受中国PMI提振微幅收高,但Panasonic暴跌(更新版)

(新增细节)

* 分析师称市场已消化夏普和索尼的业绩

* Panasonic暴跌20%,此前预估录得巨额净亏损

* 中国相关股票跳涨

* TDK和富士胶片下滑,此前调降业绩预估

路透东京11月1日电---日本股市日经指数周四小幅收高.中国制造业数据回温,提振了日股机械板块及运输板块,抵销了Panasonic(6752.T)的疲弱表现.

中国相关股票,如建筑设备生产商小松制作所(6301.T)和日立建机(6305.T),以及日本邮船(NYK Lines)提振大盘,因冀望中国经济复苏终于获得一些动能.

小松制作所劲扬3.1%,日立建机大涨4.4%,日本邮船升4.0%.

日经指数.N225收涨0.2%,至8,946.87点.东证股价指数.TOPX上涨0.1%至743.32点.成交量较高,达18.5亿股,但低于周三触及近两周高位的20.4亿股.