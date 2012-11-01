〔日本股市〕日经受中国PMI提振微幅收高,但Panasonic暴跌(更新版)

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
(新增细节)
* 分析师称市场已消化夏普和索尼的业绩
* Panasonic暴跌20%,此前预估录得巨额净亏损
* 中国相关股票跳涨
* TDK和富士胶片下滑,此前调降业绩预估
路透东京11月1日电---日本股市日经指数周四小幅收高.中国制造业数据回温,提振了日股机械板块及运输板块,抵销了Panasonic(6752.T)的疲弱表现.
中国相关股票,如建筑设备生产商小松制作所(6301.T)和日立建机(6305.T),以及日本邮船(NYK Lines)提振大盘,因冀望中国经济复苏终于获得一些动能.
小松制作所劲扬3.1%,日立建机大涨4.4%,日本邮船升4.0%.
日经指数.N225收涨0.2%,至8,946.87点.东证股价指数.TOPX上涨0.1%至743.32点.成交量较高,达18.5亿股,但低于周三触及近两周高位的20.4亿股.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。