〔韩国汇市〕韩元兑美元因干预忧虑而走软,韩债价格上涨

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 一些市场人士因股市下跌而回补美元空头
* 外资净买入公债期货,公债价格上涨
路透首尔11月1日电---韩国韩元兑美元KRW=周四在国内市场小幅走软,结束五日连涨,市场猜测韩国外汇当局正入市干预以抑制韩元上涨步伐.
韩元兑美元KRW=KFTC在当地市场收报1,092.3,周三则收报1,090.7.
韩元早盘触及日内最强水准1,090.00,但关于当局干预的担忧打压韩元走软.韩国官员近期一直表达韩元强势不符合韩国经济基本面的担忧.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。