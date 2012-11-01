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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 15:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因干预忧虑而走软,韩债价格上涨

* 一些市场人士因股市下跌而回补美元空头

* 外资净买入公债期货,公债价格上涨

路透首尔11月1日电---韩国韩元兑美元KRW=周四在国内市场小幅走软,结束五日连涨,市场猜测韩国外汇当局正入市干预以抑制韩元上涨步伐.

韩元兑美元KRW=KFTC在当地市场收报1,092.3,周三则收报1,090.7.

韩元早盘触及日内最强水准1,090.00,但关于当局干预的担忧打压韩元走软.韩国官员近期一直表达韩元强势不符合韩国经济基本面的担忧.

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