〔金属期市〕LME期铜小涨,受中国经济数据激励

路透上海11月1日电---伦敦期铜周四继续上涨,涨势持续第三日,因中国公布的经济数据令人鼓舞,不过市场对中国下游需求较低,以及高价格和高库存的担忧抑制了涨幅.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]