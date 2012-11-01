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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 15:50 BJT

〔金属期市〕LME期铜小涨,受中国经济数据激励

路透上海11月1日电---伦敦期铜周四继续上涨,涨势持续第三日,因中国公布的经济数据令人鼓舞,不过市场对中国下游需求较低,以及高价格和高库存的担忧抑制了涨幅.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]

0717GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.6%至每吨7,805.75美元,上日涨0.5%.

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