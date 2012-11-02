〔新债招标〕中国三个月期贴现国债加权中标收益率3.1324%--业内人士

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京11月2日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为3.1324%.
该期债为财政部今年第八期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债11月5日开始发行并计息,11月7日发行结束,11月9日起在各交易场所上市交易.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。