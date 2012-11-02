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货币新闻 | 2012年 11月 2日 星期五 10:37 BJT

〔新债招标〕中国三个月期贴现国债加权中标收益率3.1324%--业内人士

路透北京11月2日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为3.1324%.

该期债为财政部今年第八期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债11月5日开始发行并计息,11月7日发行结束,11月9日起在各交易场所上市交易.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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