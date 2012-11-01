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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 16:40 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元盘中升至两周高位1.6158美元

路透伦敦11月1日电---英镑兑美元GBP=D4周四盘中升至两周高位1.6158美元,因英国住房数据好于预期帮助触发止损买单.(完)

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