〔中国债市〕利率互换长端涨幅明显,PMI数据印证经济筑底企稳

路透上海11月1日电---中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,印证中国经济筑底企稳,受其带动人民币利率互换(IRS)

<0#CNYIRS7R=CFXS>周四仍然上行,且长端涨幅较明显.

"现在感觉大家对经济的信心都还不错啊,PMI又回到50以上"北京一银行交易员称.

中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2,略高于50%的临界值,告别前两月的萎缩状态.[ID:nSB2078837]

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽仍处于萎缩区间,但较上月大幅回升至49.5,创八个月高位.[ID:nSB2076769]

上海一银行交易员指出,虽然今日央行公开市场进行的逆回购操作量仍较大,但资金面却相对稳定,资金利率并未出现大幅回调,也为IRS的上行提供土壤.

中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购利率有所反弹,主要受开盘价较高带动.但资金面并未出现再次收紧迹象,因央行公开市场逆回购操作仍维持较强力度,支撑流动性保持宽松状态.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2050/3.3075 3.1590/3.2380 3.2560/3.3360 3.3640/3.4500 3.3550/3.5675

周三 3.1867/3.3050 3.1283/3.2100 3.2217/3.2967 3.3067/3.3867 3.3000/3.5467

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变动 +0.0183/+0.0025 +0.0307/+0.0280 +0.0343/+0.0393 +0.0573/+0.0633 +0.0550/+0.0208

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)