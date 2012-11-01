〔中国债市〕中长债收益率上行,PMI数据回升巩固经济见底预期

路透上海11月1日电---中国银行间债市周四中长债收益率小幅上行,最新PMI数据显示中国经济触底企稳迹象愈发明显,令货币政策放松预期继续降低,料中长债近期可能仍将维持偏弱表现.

交易员指出,短券走势仍相对坚挺,资金面尚属平稳加之央行公开市场逆回购的鼎力支持,均将支撑短券表现,收益率曲线趋陡的格局或将延续.

"(出现)很多经济见底信号,长债肯定不太好."上海一银行交易员称.

他表示,今日五年以上金融债的收益率上涨2-3个基点(bp),中长期国债走势稍好,升幅在1-2个bp左右.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]

中国央行公开市场本周净投放3,790亿元人民币,创单周纪录新高.为缓解10月财政存款上缴高峰等造成的资金面困局,央行当周逆回购操作放量驰援,彰显央行维稳态度.[CN/MMTCN]

剩余期限约9.81年的国债120015券最新成交对应收益率CN120015=CFXS为3.58%,上日尾盘为3.5589%.剩余期限近一年的国债120019券最新成交对应收益率CN120019=CFXS为2.9350%,上日尾盘为2.93%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0460 3.4379

上日 2.9535 3.2288

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9870/2.9230

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9541/2.8991

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3050 (完)

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