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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 17:17 BJT

〔中港股市〕内地股市一反亚股疲态收高,提振港股创年内收盘新高

* 恒指上涨0.8%,恒生国企指数收高1.1%,沪深300指数升1.9%

* 中资地产股跳涨,有报导称多座城市放松购房限制

* 交易员称,投资者轮番炒作从香港地产股转向中资地产股

* 中国建材带领中资水泥股上涨,此前公布第三季获利胜预期

路透香港11月1日电---香港股市周四创2012年内收盘新高,受内地股市上扬提振.因期望部分地方政府放松楼市限购政策,沪综指今日大涨.

中港股市录得上涨,一反亚洲股市的疲弱走势,此前中国证券报报导,中国多座城市已寻求通过方便购房者获得资金来刺激楼市需求,这反过来可支撑土地销售,而卖地收入是地方政府财政收入的主要来源之一.

香港恒生指数.HSI收升0.8%,报21,821.9点,创年内收盘新高;恒生国企指数.HSCE收高1.1%.

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