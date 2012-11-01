〔中港股市〕内地股市一反亚股疲态收高,提振港股创年内收盘新高

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 恒指上涨0.8%,恒生国企指数收高1.1%,沪深300指数升1.9%
* 中资地产股跳涨,有报导称多座城市放松购房限制
* 交易员称,投资者轮番炒作从香港地产股转向中资地产股
* 中国建材带领中资水泥股上涨,此前公布第三季获利胜预期
路透香港11月1日电---香港股市周四创2012年内收盘新高,受内地股市上扬提振.因期望部分地方政府放松楼市限购政策,沪综指今日大涨.
中港股市录得上涨,一反亚洲股市的疲弱走势,此前中国证券报报导,中国多座城市已寻求通过方便购房者获得资金来刺激楼市需求,这反过来可支撑土地销售,而卖地收入是地方政府财政收入的主要来源之一.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。