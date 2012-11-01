路透伦敦11月1日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:正在盘整,但近期内有望重返1.3025/45区域,甚至可能上探1.3123(阻力线).我们预计汇价上攻未果,并且认为市场目光仍集中在1.2803/33(200日移动均线切入位和10月低位).若未能突破此区域,则是一个偏空信号,且将下看1.2472/33(为61.8%的回档技术位及顶部1.3177-1.2803的下行指标).首道支撑位于1.2738,其下支撑位于1.2605,分别为38.2%和50%回档技术位.
上行首先将在1.3025/84遇阻,其上更加重要的阻力位于1.3140/80区域.此外,1.3123处亦有阻力.
美元/日圆:设法自79.25/10支撑位反弹,汇价料将再次测试80.63/66(6月高位及50%回档技术位),这是上方的一个强劲阻力,且料将引发部分获利了结盘.若跌破79.10,则将在趋势线支撑位78.78处获得支撑,我们预计汇价将继续守住该位.
汇价近期已完成较长期的看涨下降楔形形态.这是一个偏多信号,将使汇价上看81.78/87(4月20日高位).
欧元/瑞郎:在200日移动均线切入位1.2043处获得支撑,上行在1.2143处遇阻,因此横向盘整.只有升破1.2143,才可能重新上看近期高位1.2185.
纽约 当日 今年来 2011年
1001GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2934 1.2958 -0.19 -0.08 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.01 79.76 +0.31 +3.99 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 103.47 103.37 +0.10 +3.92 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9332 0.9309 +0.25 -0.47 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6156 1.6128 +0.17 +4.00 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0002 0.9991 +0.11 -1.87 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0370 1.0373 -0.03 +1.42 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8222 0.8221 +0.01 +5.63 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.990 82.720 +0.33 +5.53 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.810 65.570 +0.37 +9.99 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 129.27 128.67 +0.47 +8.15 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2603 1.2608 -0.04 -3.98 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 许娜;审校 王冠中
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