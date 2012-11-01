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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 17:51 BJT

〔欧洲政经〕德国政府官员称,希腊获得下一期资金前仍需解决许多问题

路透柏林11月1日电---德国政府官员周四表示:

* 希腊将不会是G20墨西哥会议的主要议题,但可能会在会议间隙予以讨论.

* 德国希望解决希腊问题的办法具有可持续性,而非权益之计.

* 唯一接近达成共识是填补规模为135亿欧元的第二笔希腊援助资金的财政缺口.

* 仍需要讨论其它融资问题,债务水平和相关条件.

* 德国政府官员称,对希腊而言内容比时间表更为重要.(完)

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