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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 17:49 BJT

〔英国数据〕10月制造业PMI降至47.5,因企业订单减少且成本上升

路透伦敦11月1日电---周四公布的调查显示,由于企业订单减少,而且成本增长速度加快,英国10月制造业下行的情况恶化,重燃对该国脆弱的经济复苏的担忧.

英国10月CIPS/Markit制造业采购经理人指数(PMI)降至47.5,进一步远离50的荣枯分水岭.9月PMI下修至48.1.

此数据亦低于分析师预估的48.0,并可能再度掀起有关英国央行祭出更多刺激举措机率的讨论.

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