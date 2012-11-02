(重温稿)〔台湾货币市场〕短票利率已现松动迹象,拆款利率则稳于近期低位

* 接近期底略见资金需求

* 资金充裕

记者 高洁如

路透台北11月1日电---台湾银行间短率周四大致持平,央行仍然维持偏弱的冲销力道,市场资金充裕;不过时序已接近提存期底,缺钱的银行也有现身,整体而言资金仍旧呈现供过于求.

不过,因近月央行一直将委托银行代收的隔夜资金利率钉在--0.388%,令利率下方仍有支撑,银行交易人士表示,市场上大多数银行都是多钱,资金配置管道不足之下,利率可能还有下探低位的可能,尤其是目前跌幅尚偏少的短票市场.

"基本上还是缺钱的人主导市场,"一外商银行交易员说.

10月31日银行单日超额准备高达845亿台币,近月罕见.相较9月的平均每日净超额准备为180余亿,高出不少.

一位央行不愿具名的官员说,只观察单日超额准备并不准确,应以完整的提存期角度来衡量,至于本提存期净超额准备最后的情况,只能"拭目以待".

本地银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.389%,上日在0.388%.今日区间在0.295-0.51%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.54%,同上日.

**明天短票量料增加**

短票方面,票券商表示,资金缺口不大,但银行买票或拆款的意愿还是颇高,短票利率已初现下跌迹象.

他们表示,本周的缺口多在周五显现,以目前资金相对宽裕的情况,周五情势应能平稳度过,央行当日的冲销力道还是观察重点.

一个月短票主要成交利率主要在0.79-0.80%,但也有不少成交在0.78%.

台湾央行今日共发行442.5亿台币存单,若相较存单到期金额360.5亿,存单发行余额增82亿.[TW/MMTCN]周五存单到期为2,500.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为负268亿台币;累计超额准备为3,521亿台币,加计前期1%的超额准备为4,621亿台币.

**附买回利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率大致持稳.今日虽有300亿台币的公债交割,不过金融机构为了在旬底消化偏高的超额准备,愿意接受将收益率较高的公司债RP利率微幅调降1个基点,但公债RP则没有影响.

交易商指出,由于本提期存最后一天(3日)适逢周六,明日就是这一旬的最后交易日,但根据拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备仍高达845亿台币.为了在旬底前去化游资,客户愿意将公司债RP利率向下调整,收益率较高的公司债与可转换公司债,都是调整的对象.

"钱非常多,需求端将利率微幅下调,今天最明显."一大型票券商交易员说.

另一大型证券商交易员表示,市场资金自10月以来更为浮滥,已经没有更多的券源供客户选择.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,虽同于上日但0.83%成交比例上扬.

今日有101/7R期20年期增额公债交割,金额300亿台币.(完)