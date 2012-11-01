〔东南亚股市〕大多收低,受对企业获利的谨慎情绪拖累

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透曼谷11月1日电---东南亚股市周四大多走低,追随亚洲其它市场的跌势,来宝集团(NOBG.SI)等周期性较强的大宗商品企业领跌新加坡股市,印尼股市亦自近日所及纪录收盘高位进一步回落.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI跌0.4%至9月11日以来最低收位.印尼股市.JKSE跌0.3%,为连续第二天收低,且进一步远离10月30日所及纪录收盘高位4,364.60点.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。