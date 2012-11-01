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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 18:24 BJT

〔东南亚股市〕大多收低,受对企业获利的谨慎情绪拖累

路透曼谷11月1日电---东南亚股市周四大多走低,追随亚洲其它市场的跌势,来宝集团(NOBG.SI)等周期性较强的大宗商品企业领跌新加坡股市,印尼股市亦自近日所及纪录收盘高位进一步回落.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI跌0.4%至9月11日以来最低收位.印尼股市.JKSE跌0.3%,为连续第二天收低,且进一步远离10月30日所及纪录收盘高位4,364.60点.

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