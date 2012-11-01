〔马来西亚期市〕棕榈油期货获中国需求憧憬提振收高,但受库存压制

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透吉隆坡11月1日电---马来西亚棕榈油期货周四收涨,因中国大豆需求旺盛,令市场愈加憧憬未来几周的食用油订单增长.
中国需求畅旺的迹象持续增多,周四公布的经济数据显示,中国10月民间制造业处于八个月来最繁忙的状态.[ID:nSB2077727]
马来西亚10月棕榈油出口达到一年来的高位,受中国订单持续涌入和欧洲需求强劲的推动.
今年以来棕榈油价格已累计挫跌20%,主因库存创纪录高位.尽管价格较低廉的棕榈油船货已刺激需求,但产量增长步伐更快,可能导致10月库存再创新高.
"问题在于是否出口能超过产量的重负.若需求得以维持或升高,至少库存状况不会很糟糕.目前人们极为担忧,"一外资商品经纪商的交易员指出.
指标1月棕榈油期货FCPOc3收高1.6%,报每吨2,537马币(831美元).
总成交量为33,160口,高于通常25,000口的成交量.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。