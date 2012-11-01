〔马来西亚期市〕棕榈油期货获中国需求憧憬提振收高,但受库存压制

路透吉隆坡11月1日电---马来西亚棕榈油期货周四收涨,因中国大豆需求旺盛,令市场愈加憧憬未来几周的食用油订单增长.

中国需求畅旺的迹象持续增多,周四公布的经济数据显示,中国10月民间制造业处于八个月来最繁忙的状态.[ID:nSB2077727]

马来西亚10月棕榈油出口达到一年来的高位,受中国订单持续涌入和欧洲需求强劲的推动.

今年以来棕榈油价格已累计挫跌20%,主因库存创纪录高位.尽管价格较低廉的棕榈油船货已刺激需求,但产量增长步伐更快,可能导致10月库存再创新高.

"问题在于是否出口能超过产量的重负.若需求得以维持或升高,至少库存状况不会很糟糕.目前人们极为担忧,"一外资商品经纪商的交易员指出.

指标1月棕榈油期货FCPOc3收高1.6%,报每吨2,537马币(831美元).

总成交量为33,160口,高于通常25,000口的成交量.(完)