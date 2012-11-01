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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 19:18 BJT

〔亚洲橡胶〕11月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 247.0 33 - -

* 12月 248.1 59 247.2 5

* 1月 251.5 201 250.9 6

* 2月 254.5 310 252.6 14

* 3月 256.9 3470 254.7 787

* 4月 259.0 6950 256.6 1259

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英; 审校 王洋

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