〔亚洲橡胶〕11月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透11月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 11月 247.0 33 - -
* 12月 248.1 59 247.2 5
* 1月 251.5 201 250.9 6
* 2月 254.5 310 252.6 14
* 3月 256.9 3470 254.7 787
* 4月 259.0 6950 256.6 1259
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
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