(重温稿)《中国银行业焦点》负债优势助大行息差持稳,仍需抵御利率市场化后续冲击

* 大行息差和资产质量稳定,超市场预期

* 中小银行承压力略逊,息差降幅略大

* 活期存款和贷款重定价是明年关键

* 未来需继续抵御利率市场化冲击

作者 赵红梅/张胜男

路透北京11月1日电---在中国央行两次降息并大步推进利率市场化背景下,上市银行三季度净利仍保持15%以上的增速,单季净息差同比继续上升,强劲数据表明银行业抵御经济下行和利率市场化冲击的能力在提升.

同期虽然大多数银行不良贷款余额增加,但不良率仍维持稳定,资产质量亦并无之前市场预期的恶化,在经济下行周期中取得这样的业绩实属难得,令不少券商分析师纷纷上调银行盈利预测.

"我已经上调了银行的盈利预测,这些数据在证明银行业抵御利率市场化冲击和经济下行的能力非常强,之前市场低估了银行业整体的经营能力和风控能力."中信建投银行业分析师杨荣称.

上市银行净利在中国企业盈利总体下滑的趋势下分外抢眼,前三季2,493家上市公司实现净利润合计1.5万亿元人民币,同比下降2.07%,而其中16家银行盈利就占逾半壁江山.

不过银行盈利也出现分化,大行表现出众,基本持平于中期增速水平,中小银行则苦乐不均.业内人士认为,大行新增存款结构性好等带来的负债优势有助于其息差保持稳定,而中小银行受资产收益率下滑、负债成本上升夹击,息差下浮略大.

此外,各家银行未来仍需抵御利率市场化带来的后续冲击,并不断倒逼银行挖掘新的利润来源.

中国建行三季度净息差环比上升3个BP,其资产负债部负责人表示,该行今年努力控制和降低乐高成本的同业存款,此外还受益于贷款占生息资产比重环比的提升.

东方证券银行业分析师金麟则称,"长期看,银行业息差一定是下行的,不用抱幻想.这个长期可能是三五年,利率市场化慢慢推进以后."他并表示,今年6-7月的利率市场化威力还未完全显现.

"目前银行ROE在20%,不良虽然有所暴露,但没有看到整体提高拨备的举动,这种情况下,利率市场化什么时候推,其实都是可以的."他称.

此前,中国央行年内两次非对称降息及对利率市场化的持续推进,以及中国经济步入下行期令市场预期,上市银行近年来坚实的利润率和净息差均有在三季度及未来几年会持续显着下挫.

(欲浏览银行利润及增速图表,请点选 r.reuters.com/tyd73t)

**银行净息差现分化**

标准普尔此前发布报告称,中国经济放缓将加剧中国银行业两级分化,目前由于经营环境趋紧,此前银行间不太明显的差异正变得显着.

上市银行三季报显示,尽管其净息差平均环比下降了3个BP至2.71%,但大行与中小行表现已明显出现分化.

大型银行中,工行、建行、中行净息差环比仍在提高,股份制银行中民生、北京和光大银行的净息差环比也持高势.而中信和招商银行则降5-7个BP,浦发和华夏银行分别下降17和10个BP,宁波银行更是大降36个BP.

杨荣认为,国有大行由于网点多带来的成本优势以及客户结构导致贷款利率相对稳定使大行的净息差环比好于预期.

"我们行今年息差环比呈下行趋势,主要受企业存款定期化趋势明显,银行负债成本升高,我们行今年三季度以来有40%的活期存款都转为定期化了,预计四季度到明年会平缓,下行压力减少."中信银行一位高管在业绩会上表示.

中信证券此前预计,三季度各行息差分化主要取决于活期存款占比和贷款重定价期限,大银行/中小银行下行幅度预计分别为3-5BP/5-10BP.

**不良上升但资产质量仍好**

三季度末,上市银行不良余额增加99.5亿达到3,881亿远,不良率稳定在0.9%.尽管不良贷款余额仍在增加,但逾期贷款却显示出企稳迹象,未来不良更大规模爆发的风险或逊于预期.而且大银行因规模效应,整体资产质量明显好于中小银行.

中金公司最新报告称,银行不良延续加速上升趋势,不良形成率将继续上升,但低于其模型中的假设.逾期贷款形成速度放缓,预示着未来资产质量恶化压力也将缓和.

建行高管就表示,该行逾期贷款增加的构成主要在制造业和批发零售,绝大多数是30天以下.虽然部分经济增长波动较大的区域有些不良,但风险仍可控.

工商银行行长杨凯生亦在业绩发布会上称,该行不仅不良出现"双降",其逾期贷款的总量也在下降,并称"未来资产质量有可能波动,但为此已做好充分准备."

不过中小银行受到经济下滑和企业经营恶化的冲击明显.如中信银行截至9月末不良贷款余额96.7亿元,其中新发生不良贷款28亿元.且今年逾期贷款比往年增加明显.

而一向以小微企业信贷见长的民生银行却表示乐观.中金公司报告援引其管理层称,9月末其小微不良率已经趋于稳定,处于可控范围内.浙江的资产风险高潮已过,小微不良增速开始放缓.

尽管三季报显示出银行资产质量相对乐观迹象,但东莞证券银行业分析师邓茂却维持对银行业的中性判断:银行业股价大面积破净,包含了对银行业未来资产质量的悲观预期,估值向下的空间不大,但银行业作为后周期属性的行业,需要等待宏观经济的触底回升.

东方资产管理公司最新报告预计,今年商业银行新增不良贷款规模将同比增长10%以内,不良率将达到1%-2%,主要来自房地产企业、外向型企业和地方融资平台.今年第四季及明年前两个季度单季不良贷款规模将明显上升.[nSB2078779]截至9月,中国商业银行不良贷款率为0.97%,与年初基本持平,但高于二季度末的0.9%.

**利率市场化或可再行一步**

中央财经大学金融证券研究所所长韩复龄认为,国内银行业利润高是因为利率没有市场化,银行下一步要拓展银行业务结构,加强中间业务等非利息收入的上升,前提就是要逐渐加快利率市场化改革进程.

金融人士张涛亦认为,利率市场化只差临门一脚,如果央行建立了"锚"利率--基准利率指标,以明确不同市场间利率传导途径,并得到市场认可,下一步只是时间问题.

中国央行调查统计司司长盛松成今日撰文指出,2011年初,宏观调控引入的新指标--社会融资规模,将数量调控和价格调控结合起来,并推进了利率市场化,而Shibor(上海银行间同业拆借利率)与社会融资规模相关性较强.

"利率市场化动力来自中国经济调结构,目前银行的资产占比过大,ROE过高,掠夺了社会利润,银行又受政策保护.未来趋势是要取消银行超国民待遇,和其它行业一起站在起跑线上竞争."金麟称.

各银行也表示,未来将采取多种手段挖掘新的利润来源,应对利率市场化带来的后续冲击.

建行高管在分析师业绩会上表示,该行因调整了贷款结构和定价能力,目前来看,利率市场化改革对该行影响并不大,但未来要靠国际化、综合化经营来应对.

交通银行高管在分析师业绩会上亦称,近期要通过成立资产管理部门,加快产品创新、做大做强债券业务,通过3-5年大幅提高非利息收入占比.

亦有业内人士对于中国利率市场化的进程发表不同的看法,标准普尔董事廖强就称,中国金融改革已有路线图,利率市场化仅剩存款上限等约束条件,但"短时间内,保护息差仍是监管层效率和稳定权衡的重点,短期内不会有大的变化."(完)