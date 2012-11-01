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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 19:39 BJT

〔美国数据〕10月企业计划裁员人数飙升41%至五个月高位--Challenger

路透纽约11月1日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业10月计划裁员人数较9月飙升41%,至五个月高位,不过该数据包括美国汽车厂商在欧洲裁减的逾10,000个岗位.

报告显示,10月企业宣布计划裁员人数为47,724人,为5月以来最高,超过9月的33,816人.

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