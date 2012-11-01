版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 19:42 BJT

〔美股业绩〕辉瑞第三季营收低于预期,调整后EPS为0.53美元

路透11月1日电---辉瑞(PFE.N)公布季度业绩,远低于分析师预期.

这家美国最大的制药商表示,第三季获利为32.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.43美元.上年同期分别为37.4亿美元和0.48美元,当时辉瑞因出售Capsugel业务录得13亿美元收益.

扣除特殊项目,辉瑞每股盈余为0.53美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期为0.53美元.

辉瑞全球营收下滑16%至139.8亿美元,远低于分析师预期的146.4亿美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐