〔国际油市〕菲律宾11和12月的柴油需求料将增长

路透新加坡11月1日电---交易员称,菲律宾11月和12月的柴油需求料将高于前几个月,因雨季结束,以及经济持续回暖带动国内需求依然旺盛.

他们并称,菲律宾石油巨头Petron进入现货市场,求购最多25万桶11月末至12月初交付的柴油,该公司此前购买了一批11月中交付的船货.

其中一位交易员预计,菲律宾11月和12月的柴油需求料比最近几个月增长2-3%.

消息人士补充道,但这不一定意味着要增加进口,因国内炼厂的产量保持稳定.

船舶经纪商和交易员提到,Cape Texel已获得临时预订在11月11日装载6万桶柴油从韩国运往墨西哥西部,此乃罕见举动.

一位新加坡交易员说,但这不大可能与飓风桑迪(Sandy)相关,或许用于混合目的.交易员称,承租人可能是贸易商托克(Trafigura),但无法获得证实.

交易员提到,中国航油已采购多达120万桶11月末至12月末交付的航空煤油,较新加坡报价每桶升水20-50美分.

他们并称,该升水高于市场预期,不过低于中国航油上月的船货,这可能源于圣诞节假期的年底旅行需求有望增加.(完)