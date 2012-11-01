〔国际油市〕石脑油裂解价差大涨,创逾七周高位

路透新加坡11月1日电---周四亚洲石脑油裂解价差大涨8.47美元至每桶148.70美元,创逾七周高位,因供应紧缩且石化厂商对12月船货需求强劲.这些石化厂商当前享受诱人的产品利润率.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)获得最新创纪录溢价,离岸价(FOB)为较中东报价每吨溢价47.00美元,12月3-5日从新芒格洛尔起运3.5万吨船货.

MRPL此笔船货卖予道达尔.此前其向联合石化售出一笔10月装运的船货,较中东报价溢价46.00美元.

同时印度巴拉特石油(BPCL)也标售3万吨石脑油,11月10-12日从孟买起运.招标将于11月2日结束,有效期至3日.

日内没有北亚石脑油买家浮现寻购更多12月船货,但交易员当前预计台湾台塑将在下周再买入10万-15万吨船货.

11/12月石脑油衍生品互换价差创约七个半月最高,为逆价差每吨12.50美元.

12月/1月跨月价差走强1.25美元,至每吨逆价差10.50美元.

亚洲汽油裂解价差跌0.17美元至每桶4.26美元的一周低点,因供应增加而需求低迷.(完)