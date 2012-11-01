〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月价差走弱至逾两年低点

路透新加坡11月1日电---亚洲燃料油所有12个跨月价差合约周四悉数走弱,人气愈加偏空,因来自西方的到岸船货增加,这加重了亚洲的供给过剩态势.

据路透数据,11月/12月跨月价差走阔0.25美元至正价差每吨1.50美元,为2010年10月27日以来最弱.

正价差指的是近月合约价格低于远月合约,表明即期市场偏弱.

交易员预计11月约有470万吨西方燃料油到岸亚洲,虽然低于10月的520万吨,但需求不足以消化这些供给.

韩国的Western Power以成本加运费价(CFR)每吨较新加坡报价升水25.00美元的价格,从维多购买了6万吨11月下半月船期的高硫燃料油,反映出市场的颓势.

该价格低于其为11月初购买的3万吨船货,后者价格为每吨较新加坡报价升水31.00美元.

不过一些贸易商预计中国小炼厂的需求将增多,尤其是在近期价格下降之后.