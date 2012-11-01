〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶收高,中国制造业数据利好

金属期市：供应忧虑令镍价升至两个月高位，中国海外投资数据不佳打压期铜
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透东京11月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收高1.5%,受益于中国制造业活动升温,但对于需求增速放缓的担忧限制了涨幅.
东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶<0#2JRU:>JRUc6结算价升3.9日圆,报259.0日圆.
中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2,略高于50%的临界值,告别前两月的萎缩状态.汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽仍处于萎缩区间,但较上月大幅回升至49.5,创八个月高位.[ID:nSB2077727]
一位在东京的经纪人称:"中国数据产生积极的影响,但并不能立即让需求前景变得乐观起来."
上海期交所期胶5月合约SNRK3上涨365元人民币,报每吨24,815元.
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶现报每公斤285.50美分,下跌2美分.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编