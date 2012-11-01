〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶收高,中国制造业数据利好

路透东京11月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收高1.5%,受益于中国制造业活动升温,但对于需求增速放缓的担忧限制了涨幅.

东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶<0#2JRU:>JRUc6结算价升3.9日圆,报259.0日圆.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2,略高于50%的临界值,告别前两月的萎缩状态.汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽仍处于萎缩区间,但较上月大幅回升至49.5,创八个月高位.[ID:nSB2077727]

一位在东京的经纪人称:"中国数据产生积极的影响,但并不能立即让需求前景变得乐观起来."

上海期交所期胶5月合约SNRK3上涨365元人民币,报每吨24,815元.

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶现报每公斤285.50美分,下跌2美分.(完)