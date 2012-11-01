〔美国热股〕辉瑞盘初下跌,季度获利远不及市场预期带来压力

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。