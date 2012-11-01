〔美国热股〕雅诗兰黛下调全年营收预估区间高端,股价大跌逾3%

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透11月1日电---雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)下调了全年营收展望区间的高端,称因部分关键市场存在不确定性.
雅诗兰黛周四盘初重挫3.56%,报59.43美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。