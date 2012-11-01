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市场报道 | 2012年 11月 1日 星期四 22:23 BJT

〔美国热股〕雅芳先抑后扬,之前公布下调股息和削减成本举措

路透11月1日电---雅芳(Avon)(AVP.N)周四将股息下调了近74%,同时公布未来三年内削减至少4亿美元成本的举措.该公司第三季获利也大幅下挫.

雅芳周四盘初一度下跌2.20%,之后反弹,报15.85美元,大涨2.3%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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