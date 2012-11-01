〔英国债市〕英债表现不及德债,因量化宽松预期日渐消散

路透伦敦11月1日电---英国政府公债周四下跌,表现落后德债,此前投资者降低对英国央行推出进一步公债购买行动的预期.

12月英债期货FLGZ2下跌15个跳动点,报118.99.可比德债期货FGBLZ2上涨3个跳动点.

10年期英债收益率较可比德债收益率利差走阔2个基点,报41个基点.本周初曾徘徊在33-34个基点附近.

"英债较德债收益率利差走阔是由于量化宽松的预期降温."莱斯银行集团策略师Eric Wand称.

上周数据显示英国第三季经济成长1%后,多数分析师调整了对量化宽松的预估,预计眼下英国央行料不会采取进一步行动.

英国央行副总裁宾恩在周三稍晚暗示有可能终结公债购买计划,给英债增添压力.

宾恩表示,人们对需求前景的担忧正在冲击支出和投资,降低量化宽松政策给英国经济带来的好处.

"看起来宾恩越发不倾向推出进一步刺激措施,"巴克莱分析师在一份报告中称.

英国制造业采购经理人指数(PMI)数据表现疲弱,为该国经济涂上黯淡色彩.但英国公债未受影响.

周四公布的调查显示,由于企业订单减少,而且成本增长速度加快,英国10月制造业下行的情况恶化,重燃对该国脆弱的经济复苏的担忧.[ID:nSB2079957].

英国债务管理局(DMO)售出9亿英镑2047年到期的通膨保值公债,投标倍数为1.75.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬2.5个基点,报1.878%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>