〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下挫,未能升穿阻力位后遭遇技术性卖盘

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透11月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,交易商称因12月合约未能突破阻力位后,出现技术性卖盘.该阻力位落在50日移动均线每蒲式耳7.63美元.
美国农业部(USDA)周三表示,美国玉米收割率在91%,高于一周前的87%和五年均值60%.
一位农业气象学者周四表示,预计从下周开始的10天内,在美国玉米和大豆最后的收获工作期间,天气将会改善.中西部地区东部的农场主料在飓风桑迪(Hurricane Sandy)过后很快回到田间.
"我目前还不能说作物有任何损毁,但是的确包括印第安纳州和俄亥俄州的东部地区出现了大风和降雨天气."Global Weather Monitoring气象学者John Dee表示.
美国中西部现货玉米价格周四多数持稳至走坚,受助于销售和交货放缓.
12月合约关键阻力位在50日移动均线7.62-3/4美元,重要支撑位在100日移动均线7.43美元.九日相对强弱指标在51.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌4-3/4美分,报每蒲式耳7.51美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为298,091口.(完)
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--编译 洪曦;审校 李军
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