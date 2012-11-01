〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡跌至逾四个月低位,罗布斯塔咖啡反弹

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透纽约/伦敦11月1日电---阿拉比卡咖啡期货周四跌至逾四个月最低,受累于美元走强,且在跌穿昨日低位后触发技术性卖盘.罗布斯塔咖啡上扬,略高于六个月低位.
期糖也回落,但可可期货攀升,在200日移动均线寻获强有力支撑.
花旗集团期货专家Sterling Smith表示,"很多基金经理和很多种基金都还未返回市场,他们尽力通过网络进行远程交易.这使他们无法作出任何重大决定,和进行重大头寸调整."
纽约地铁在停运三天后周四恢复运营,飓风桑迪造成的死亡人数继续攀升.
ICE-阿拉比卡咖啡12月合约KCc1收低1.2美分,或0.8%,报每磅1.5345美元,为该合约自6月20日以来的最低结算价.
在跌穿昨日低位1.5440美元后出现技术性卖盘,该合约扩大跌幅.美元走强也令咖啡期价承压.欧元兑美元走低,之前希腊审计院裁决,该国的养老金改革可能违宪,引发市场担忧希腊落实获取救助所需的撙节举措的能力.
不过,罗布斯塔咖啡上扬.
1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收高16美元,或0.8%,报每吨1,984美元,周三触及4月以来最低水准1,965美元,因主要生产国越南丰产而承压.
ICE-3月原糖期货SBc1转跌,今日交投区间在昨日区间内.收跌0.08美分,或0.4%,报每磅19.38美分.
由于缺乏新的基本面刺激因素,预计短期内价格仍将陷于区间内.
伦敦12月白糖期货LSUc1下跌3.20美元,或0.6%,报每吨538.60美元.
ICE-12月可可期货CCZ2结算价上扬32美元,或1.3%,报每吨2,420美元.
伦敦3月可可期货LCCH3收高12英镑,或0.8%,报每吨1,560英镑.(完)
--编译 母红;审校 李军
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