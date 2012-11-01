〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升第三天,受助于中国经济数据

路透11月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升第三天,受助于中国大豆市场强势,因该国公布的经济数据令人鼓舞.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.[ID:nSB2079165]部分交易商称,数据提升了大豆需求增加的可能性.

中国大连交易所交投最活跃的5月大豆合约DSAK3上扬2.2%,为7月30日以来该合约的最大单日涨幅.

美国大豆和豆粕现货市场走坚也提供支撑.

巴西预测机构Somar称,预计未来几天风暴将移出巴西南部大豆种植区,重新回到中部和北部,给这些地区带去急需的湿度.

CBOT报告,有571口11月大豆合约交割.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升11-1/2美分,报每蒲式耳15.58-1/2美元.

12月豆粕合约SMc1收高2.1美元,报每短吨484.3美元,12月豆油合约BOc1收升0.27美分,报每磅50.43美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为132,731口,豆粕期货为48,565口,豆油期货为91,942口.

以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 751.00 -4.75 -0.6% 16.2%

CBOT大豆Sc1 1558.75 11.75 0.8% 30.1%

CBOT豆粕SMc1 484.20 2.00 0.4% 56.5%

CBOT豆油BOc1 50.47 0.31 0.6% -3.1%

CBOT小麦Wc1 867.00 2.50 0.3% 32.8%

CBOT稻米RRc1 1483.00 0.00 0.0% 1.5%

EU小麦BL2H0 267.75 2.50 0.9% 32.2%

NYMEX原油期货CLc1 86.90 0.66 0.8% -12.1%

道琼工业指数.DJI 13,221 125 1.0% 8.2%

现货金XAU= 1716.10 -3.95 -0.2% 9.7%

欧元/美元EUR= 1.2935 -0.0023 -0.2% -0.1%

美元指数.DXY 80.0630 0.1440 0.2% -0.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1000 -26 -2.5% -42.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)