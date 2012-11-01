〔美国债市〕11月交易首日公债价格下滑,中美经济数据强劲打击避险需求

* 中国PMI数据显示该国经济重拾能量

* 10月ADP民间就业人数增幅超预期

* 飓风桑迪过后,公债成交量仍低于均值

路透纽约11月1日电---美国公债价格周四下挫,股市则上扬,之前数据显示中国制造业和美国民间就业均有改善,全球经济成长前景得以擦亮.美国公债避险魅力受到削弱.

成交量低于均值,因为飓风桑迪袭击美国东海岸地区后造成停电和公共交通瘫痪,多数交易人士仍无法正常工作.

美国股市追随中国股市收高,中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.[ID:nSB2077727]

中国央行周二公开市场逆回购操作量高达3,950亿元人民币,创下单日新高,规模堪比一次降准.而逆回购中标利率均持平以往,亦表明央行在补充流动性的同时,维稳的态度并未改变.[ID:nSB2074387]

一些投资人在等待周五的美国10月非农就业报告.而今日美国10月ADP民间就业报告显示,就业人数增加158,000人,为八个月来最快速度.

"市场在对股市走高、中国PMI数据转强和略高于预期的ADP数字作出反应,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示.