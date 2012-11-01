〔纽约期市〕ICE期棉收高,市场触及一个月低点后反弹

路透纽约11月1日电---洲际交易所(ICE)美国棉花期货周四收高,此前棉价因注册库存增加所带来的压力跌至一个月低位,市场在技术上进入超卖区域,随后又出现修正上扬走势.

ICE-成交最活跃的12月合约CTZ2结算价上涨0.14美分,或0.2%,报每磅70.21美分.

汤森路透初步数据显示,总成交量略超29,000口,较30日均值高约20%.

市场最初曾延续前两日跌势且一路下滑,因ICE注册棉花库存连续第七个交易日上涨.ICE数据表明,截至10月31日注册库存已达到11,603包的一个月高位.

"北卡罗来纳州遭受的破坏程度不大.所以我觉得市场反应过度了."花旗期货专家Sterling Smith表示.

Smith所指的是吹袭包括北卡罗来纳州在内的美国东海岸的飓风桑迪(Hurricane Sandy)对作物的破坏.之后该飓风横扫纽约城和新泽西.

作物受到的损害有可能令棉花期货市场走高.(完)