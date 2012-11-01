〔加拿大股市〕攀升至近七周高位,受助于美国和中国数据

欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，因欧洲央行暗示调整购债条款
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
路透多伦多11月1日电---加拿大股市主要股指周四上扬,触及近七周最高,因利好的美国和中国数据盖过了矿商Barrick Gold Corp (ABX.TO)和Cameco Corp (CCO.TO)发布的令人失望的业绩造成的拖累.
美国数据显示,10月消费者信心攀升至逾四年高位,制造业成长步伐有所加快.数据推动美股大幅收涨.
中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.[ID:nSB2079165]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘上扬76.85点,或0.62%,收报12,499.76点,为4月2日以来最高收位.日高为12,511.46点,为9月14日以来最高.
能源股上扬1.34%也提振大盘.金融股上扬0.66%.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI
路透多伦多10月31日电---加拿大股市主要股指周三收高,因商品价格走强带动原材料股,且Research in Motion RIM.TO表示将在明年推出新的BlackBerry 10后股价上扬.
原材料股升1.2%,因金价触及一周高位,铜价也上涨.
美股结束因飓风桑迪影响的两日休市,令此间市场成交量也有所增加,达到3.329亿股,为周二的1.783亿股的近两倍.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘上扬45.86点,或0.37%,收报12,422.91点,
该指数盘中触及一周高位12,462.26点.10大类股中有八种收高
RIM大涨3.7%,报7.88加元,带动信息科技股升1.4%.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
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