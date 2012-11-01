〔加拿大股市〕攀升至近七周高位,受助于美国和中国数据

路透多伦多11月1日电---加拿大股市主要股指周四上扬,触及近七周最高,因利好的美国和中国数据盖过了矿商Barrick Gold Corp (ABX.TO)和Cameco Corp (CCO.TO)发布的令人失望的业绩造成的拖累.

美国数据显示,10月消费者信心攀升至逾四年高位,制造业成长步伐有所加快.数据推动美股大幅收涨.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.[ID:nSB2079165]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘上扬76.85点,或0.62%,收报12,499.76点,为4月2日以来最高收位.日高为12,511.46点,为9月14日以来最高.

能源股上扬1.34%也提振大盘.金融股上扬0.66%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

路透多伦多10月31日电---加拿大股市主要股指周三收高,因商品价格走强带动原材料股,且Research in Motion RIM.TO表示将在明年推出新的BlackBerry 10后股价上扬.

原材料股升1.2%,因金价触及一周高位,铜价也上涨.

美股结束因飓风桑迪影响的两日休市,令此间市场成交量也有所增加,达到3.329亿股,为周二的1.783亿股的近两倍.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘上扬45.86点,或0.37%,收报12,422.91点,

该指数盘中触及一周高位12,462.26点.10大类股中有八种收高

RIM大涨3.7%,报7.88加元,带动信息科技股升1.4%.(完)