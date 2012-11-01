更正:全球外汇市场11月2日主要消息

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
(更正:因原文有误,11月2日0030GMT应为"澳洲"第三季生产者物价指数(PPI),非"新西兰")
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月1日(四)
-- - 美国10月汽车销售
11月2日(五)
-- - 日本央行公布10月4-5日会议纪录
0030 - 澳洲第三季生产者物价指数(PPI)
0843 - 意大利10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)
0848 - 法国10月Markit制造业PMI
0853 - 德国10月Markit制造业PMI
0858 - 欧元区10月Markit制造业PMI
0930 - 英国10月Markit建筑业PMI
1230 - 美国10月非农就业报告
1400 - 美国9月工厂订单
1430 - 美国ECRI 10月26日当周领先指标
1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)为就业报告召开简报会
1825 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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