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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 07:50 BJT

更正:全球外汇市场11月2日主要消息

(更正:因原文有误,11月2日0030GMT应为"澳洲"第三季生产者物价指数(PPI),非"新西兰")

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月1日(四)

-- - 美国10月汽车销售

11月2日(五)

-- - 日本央行公布10月4-5日会议纪录

0030 - 澳洲第三季生产者物价指数(PPI)

0843 - 意大利10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)

0848 - 法国10月Markit制造业PMI

0853 - 德国10月Markit制造业PMI

0858 - 欧元区10月Markit制造业PMI

0930 - 英国10月Markit建筑业PMI

1230 - 美国10月非农就业报告

1400 - 美国9月工厂订单

1430 - 美国ECRI 10月26日当周领先指标

1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)为就业报告召开简报会

1825 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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