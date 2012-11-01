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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--11月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行公布10月4-5日决策会议记录

0400 - IHI Corp(7013.T)公布第二季业绩

0415 - 挪威企业科技论坛

0430 - 三菱商事(8058.T)公布第二季业绩

0500 - 伊藤忠商事(8001.T)公布第二季业绩

0530 - 三井物产(8031.T)公布第二季业绩

0600 - 大和证券集团(8601.T)公布第二季业绩

0630 - Japan Petroleum Exploration(1662.T)公布第二季业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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