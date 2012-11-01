《日本重要政经日程》--11月2日

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行公布10月4-5日决策会议记录
0400 - IHI Corp(7013.T)公布第二季业绩
0415 - 挪威企业科技论坛
0430 - 三菱商事(8058.T)公布第二季业绩
0500 - 伊藤忠商事(8001.T)公布第二季业绩
0530 - 三井物产(8031.T)公布第二季业绩
0600 - 大和证券集团(8601.T)公布第二季业绩
0630 - Japan Petroleum Exploration(1662.T)公布第二季业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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