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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

路透11月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月29当周--------------------------------

11月2日(五)

暂无重要经济数据公布.

----------------------------------11月5日当周-------------------------------

11月5日(一)

暂无重要经济数据公布.

11月6日(二)

0500 日本同时指标 9月 -- -0.2

领先指标 -- +0.6

2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,770

11月7日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +9.2%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +1.0%

2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -- +4.2%

未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余4,547

2350 日本机械订单(较前月) 9月 -- -3.3%

(较上年同期) -- -6.1%

11月8日(四)

0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 41.2

11月9日(五)

0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.1

0300 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +1.0%

(较前月) -- +0.7%

(完)

--整理 张涛;审校 程琳

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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