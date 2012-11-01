日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透11月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月29当周--------------------------------
11月2日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月5日当周-------------------------------
11月5日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月6日(二)
0500 日本同时指标 9月 -- -0.2
领先指标 -- +0.6
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,770
11月7日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +9.2%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +1.0%
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -- +4.2%
未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余4,547
2350 日本机械订单(较前月) 9月 -- -3.3%
(较上年同期) -- -6.1%
11月8日(四)
0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 41.2
11月9日(五)
0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.1
0300 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +1.0%
(较前月) -- +0.7%
(完)
--整理 张涛;审校 程琳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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